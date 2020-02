Parlamento fermo: l'altra faccia dell'immobilismo (Di lunedì 3 febbraio 2020) A Montecitorio è ancora Natale. C’è un Parlamento ancora fermo al panettone. Ecco l’altra faccia dell’immobilismo. È una eterna vacanza quella dei deputati che si aggirano spaesati e sconsolati nel Transatlantico alla ricerca di qualcosa da fare, ma soprattutto da approvare. La lunga siesta che è cominciata il 23 dicembre. L’aula di Montecitorio si è svuotata a notte fonda dopo aver dato il via libera alla manovra finanziaria e tutto è fermo da allora, con gli onorevoli armati dei soliti trolley che fuggono alla chetichella per acciuffare il primo treno o last second l’aereo a Fiumicino.Riposo totale da Natale all’Epifania. E poi? E poi si pensava che qualcosa mutasse avendo superato la grande prova della legge bilancio, avendo disinnescato le clausole di salvaguardia. La prima seduta viene fissata a ... huffingtonpost

GiuseppeFalci : Parlamento fermo: l'altra faccia dell'immobilismo (di G.A. Falci) - HuffPostItalia : Parlamento fermo: l'altra faccia dell'immobilismo - giannip : Lo sguardo di Salvini in parlamento non appena riconosce @zdizoro andava immortalato con una fermo immagine.… -