Paramount Network: ecco la programmazione speciale a tema Oscar! (Di lunedì 3 febbraio 2020) Da stasera su Paramount Network parte House of stars, una nuova campagna di programmazione da Oscar: American Beauty, Fargo e tantissimi altri. A febbraio la programmazione speciale di Paramount Network è a tema Oscar: il canale di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia visibile sul 27 del digitale terrestre, sul canale 27 di Tivusat e sul 158 di Sky celebra gli Academy Awards con "House of Stars", la casa delle stelle più luminose del firmamento del grande cinema. Per celebrare l'appuntamento più importante di Hollywood, il canale degli amanti delle storie propone un ciclo di film stellati che negli anni si sono distinti presso l'Academy con candidature e premi di spicco. Una raccolta di storie che hanno illuminato il grande schermo, popolerà il ... movieplayer

Noovyis : (Paramount Network: ecco la programmazione speciale a tema Oscar!) Playhitmusic - - SMSNEWSOFFICIAL : A FEBBRAIO PARAMOUNT NETWORK CELEBRA GLI OSCAR CON “HOUSE OF STARS”, UNA NUOVA CAMPAGNA E UNA PROGRAMMAZIONE STELLA… - ParamountItalia : Notizia stellare? Ne abbiamo una anche noi: Una Donna in Carriera ti aspetta per una serata da #Oscar ? Stasera all… -