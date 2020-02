Panettone di San Biagio a Milano: la storia della tradizione (Di lunedì 3 febbraio 2020) La città di Milano e i milanesi collegano alla ricorrenza di San Biagio, protettore della gola, la tradizione di consumare un Panettone di Natale. L’usanza è particolarmente sentita nel capoluogo meneghino ma non tutti ne conoscono la lunghissima storia e la tradizione. Si narra infatti che il santo salvò un giovane da una lisca conficcata in gola dandogli una mollica di pane che la rimosse scendendo giù per la gola. Panettone San Biagio Milano: la tradizione Non tutti sanno quale associazione si nasconde dietro l’usanza di consumare un Panettone del periodo natalizio il giorno di San Biagio. Secondo la leggenda, infatti, poco prima di Natale una massaia portò ad un frate un Panettone da benedire. Lui, troppo occupato e preso da altro, si dimenticò però del dolce per diversi giorni consumandolo a piccoli bocconi fino a finirlo tutto. Quando la donna tornò per riprendersi il ... notizie

