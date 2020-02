Panchina d’oro, vince Gasperini, seguito da Allegri e Mihajlovic. All’allenatore del Bologna va il premio speciale per il settore tecnico (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Panchina d’oro 2018-19 va a Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta, reduce da una storica qualificazione in Champions League con un terzo posto nel campionato 2018-2019, è stato il più votato dei colleghi di Serie A, B e C nella manifestazione che si è tenuta a Coverciano. Non è bastata a Massimiliano Allegri, arrivato secondo, la conquista del quinto scudetto di fila sulla Panchina della Juventus per insidiare l’allenatore di Grugliasco. Al terzo posto Sinisa Mihajlovic, non presente alla premiazione per motivi di salute, al quale è andato il premio speciale per il settore tecnico. A ritirarlo il direttore sportivo rossoblu, Riccardo Bigon, che ha detto: “Sinisa è tornato in ospedale per le prove virali, voleva esserci, ci teneva molto”. La Panchina d’oro femminile è invece di Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma. Fabio Liverani, ... ilfattoquotidiano

