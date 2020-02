Panchina d’oro, vince Gasperini. A Mihajlovic premio speciale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Gian Piero Gasperini ha vinto la Panchina d'Oro. E' del tecnico dell'Atalanta il riconoscimento quale miglior allenatore della passata stagione di Serie A: i colleghi l'hanno votato come numero uno del 2018/2019 in virtù del terzo posto ottenuto con la Dea, in un momento magico che continua anche oggi. Gasperini ha vinto la Panchina d'Oro superando nelle preferenze Allegri e Mihajlovic. Gasperini conquista la Panchina d'Oro dopo aver trionfato in quella d'Argento addirittura nel 2006/2007, quando era protagonista al Genoa. E' il secondo tecnico a vincere sia la Panchina d'Oro che quella d'Argento dopo Sarri, riuscito nell'impresa all'Empoli e alla Juventus, mentre Allegri aveva ottenuto quella di Lega Pro con il Sassuolo e dunque quella di Serie A per quattro volte, tre con la Juventus e una con il Cagliari.Per l'edizione 2018/2019 oltre alla Panchina d'Oro a Gasperini hanno ricevuto ... ilfogliettone

