Panchina d’Oro | trionfo di Gasperini Liverani il miglior allenatore della Serie B

La Panchina d'Oro 2019 va a Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta precede Sinisa Mihajlovic e Massimiliano Allegri. ROMA – La Panchina d'Oro 2019 è andata a Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta è stato premiato dai tecnici per la splendida stagione della scorsa stagione che ha portato la Dea in Champions League. L'allenatore torinese ha preceduto Sinisa Mihajlovic e Massimiliano Allegri. "E' un orgoglio – ha detto il vincitore – lo condivido con staff e giocatori oltre che con il presidente Percassi". Il serbo ha ottenuto il premio Speciale Settore Tecnico mentre il Premio Favini è andato al responsabile del settore giovanile dell'Inter, Roberto Samaden. Gli altri premi In Serie B il successo è andato a Fabio Liverani. Il tecnico del Lecce ha conquistato la Panchina d'Argento ...

