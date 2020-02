Panchina d’Oro per Mihajlovic? “Se me La Danno Perché Sono Malato non La Voglio” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono tre i nomi proposti per la Panchina d’Oro 2019, il premio che viene consegnato annualmente all’allenatore che si è maggiormente contraddistinto alla guida della sua squadra. In nomination, per ora, ci Sono tre big: Sinisa Mihajlovic, Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri. C’è però chi ritiene che l’allenatore serbo sia tra i favoriti, per questioni prettamente personali. Mihajlovic, infatti, da qualche tempo, ha scoperto di essere affetto da una terribile malattia, la leucemia. Nonostante ciò e nonostante le forze non sempre al massimo, l’allenatore non ha mai abbandonato la sua squadra, il Bologna. Comunque, c’è anche da dire che Sinisa Mihajlovic oggi sta molto meglio, anche grazie al trapianto di midollo osseo avvenuto circa 3 mesi fa. Tuttavia, dopo essere venuto a conoscenza del fatto di essere tra i preferiti solo per la malattia, ... youreduaction

