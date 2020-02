Pamela Anderson lascia anche il suo quinto marito: la separazione da Jon Peters arriva dopo soli 12 giorni dal matrimonio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Se dodici giorni vi sembrano tanti. Non è bastata un’ora in più a Pamela Anderson per decidere di lasciare il neomarito Jon Peters. Nemmeno due settimane da marito e moglie. Nemmeno il tempo di accaparrarsi l’angolo migliore del letto e anche il quinto marito dell’ex bagnina di Baywatch è saltato. Un record probabilmente mondiale che non ha eguali. Lei 52 anni, lui 74, si erano sposati il 20 gennaio a Malibù in California. Peters è un produttore cinematografico che ha portato al cinema A star is born con la Streisand e il Batman di Warren Beatty. Lei, invece, ha collezionato tanti flash e cuori spezzati. Non ultimo quello di Julian Assange a cui portò affetto, vicinanza e bon bon vegani mentre si trovava rifugiato nell’ambasciata ecuadoregna a Londra. La trafila di mariti di Pamela è così composta: lo storico Tommy Lee (quello del video porno clandestino, per intenderci) dal 1995 al ... ilfattoquotidiano

