Pallanuoto maschile: la Carpisa Yamamay Acquachiara passa anche a Salerno (Di lunedì 3 febbraio 2020) Carpisa Yamamay Acquachiara: i ragazzi di Mauro Occhiello hanno espugnato la piscina di Salerno con il punteggio di 12-9. Non può che essere contento a fine partita Mauro Occhiello, allenatore della Carpisa Yamamay Acquachiara: terza vittoria consecutiva nel 2020 e conferma dei biancazzurri al secondo posto alle spalle della battistrada Anzio Waterpolis, grande favorita per il successo del girone. La soddisfazione del tecnico nasce dal fatto che “i ragazzi sono riusciti a vincere su un campo molto difficile, al termine di una partita durissima, una battaglia con qualche colpo anche al di là delle righe e contro un Arechi che non ha mollato mai, forte di un grande carattere e di un Bencivenga formidabile: devo fargli i complimenti, ha fatto una grande partita, sembrava quello dei tempi del Posillipo“. Ai suoi ragazzi, invece, Occhiello fa i complimenti “per come sono ... 2anews

