Pakistan, l’Alta Corte si pronuncia sullo stupro di una minorenne cristiana: “Lecito sposarla se ha già avuto il ciclo” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Pakistan, Alta Corte sullo stupro di una minorenne: “Legittimo se ha già avuto il ciclo” L’Alta Corte del Pakistan si è pronunciata sul caso della ragazzina cristiana rapita da un musulmano per costringerla alle nozze, Huma Younus, decretando che l’uomo non ha infranto alcuna legge. La famiglia della giovane 14enne aveva intentato una causa contro il rapitore musulmano con l’aiuto di una Ong internazionale cristiana (aiuto alla Chiesa che soffre), ma i giudici hanno fatto prevalere la sharia su “child marriage restraint act“, la legge che vieta i matrimoni con minori entrata in vigore nel 2014 in Sindh e finora mai applicata. Secondo i due giudici dell’Alta Corte pachistana, Muhammad Iqbal Kalhoro e Irshad Ali Shah, anche se la ragazzina, Huma, è minorenne, il matrimonio tra lei e il suo rapitore Abdul Jabbar resta valido perché, secondo ... tpi

borsariannalisa : RT @acs_italia: Vergogna #Pakistan! Per l’Alta Corte del Sindh il matrimonio tra la 14enne cristiana #HumaYounus e il suo rapitore è valido… - ottovanz : RT @acs_italia: Vergogna #Pakistan! Per l’Alta Corte del Sindh il matrimonio tra la 14enne cristiana #HumaYounus e il suo rapitore è valido… - Andrea090366 : RT @acs_italia: Vergogna #Pakistan! Per l’Alta Corte del Sindh il matrimonio tra la 14enne cristiana #HumaYounus e il suo rapitore è valido… -