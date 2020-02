Pago e Serena, passione bollente al GF Vip. È successo sotto la capanna (Di lunedì 3 febbraio 2020) Come tutti sanno, la storia d’amore tra Pago e Serena Enardu è naufragata dopo la partecipazione a ‘Temptation Island Vip‘. Durante il programma Serena ha manifestato confusione, spiegando che c’erano comportamenti che le facevano venire dubbi sulla relazione con il cantante sardo e alla fine i due sono usciti da single. Mesi lontani, poi la decisione di Pago di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, e la voglia di Serena di tornare insieme a lui. Già un mese fa l’ex tronista aveva fatto richiesta al GF Vip di entrare in casa e parlare con il suo ex, ma anche di poter diventare una concorrente del reality show. Ma il pubblico aveva deciso tramite un televoto e la Enardu era tornata a casa con la coda tra le gambe.



