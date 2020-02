Pago e Serena, notte di passione al GF VIP: si sono nascosti nella capanna (FOTO) (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’ingresso di Serena Enardu all’interno della casa del GF VIP ha destato molto clamore, non solo per Pago, ma anche per i telespettatori. Dopo l’esperienza di Temptation Island VIP, la coppia aveva deciso di separarsi. Quando il cantante è stato ufficializzato all’interno del cast del reality show, però, la sarda ha cambiato idea ed ha palesato la volontà di tornare con lui. Dopo diverse peripezie, la giovane è riuscita ad entrare in casa in qualità di concorrente ufficiale. Molti telespettatori, dunque, non stanno aspettando altro che capire come stiano andando le cose tra i due in casa e, stando a quanto emerso, pare alla grande. Serena e Pago costruiscono una capanna Pago e Serena sono i primi ad aver regalato ai telespettatori del GF VIP un po’ di romanticismo e di amore. Prima dell’ingresso della Enardu, infatti, la casa era abbastanza fredda ... kontrokultura

