Pago e Serena Enardu rispolverano la capanna, un classico del GF VIP 4: e sui social non manca l’ironia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Serena Enardu e Pago hanno fatto pace, questa ormai è cosa nota. In questi primi giorni di convivenza hanno passato molto tempo insieme e a quanto pare hanno bisogno di altra intimità lontano da tutti e da tutto. Il Grande Fratello infatti non ha pensato a un soggiorno in separata sede per i due che quindi, in qualche modo, si sono ingegnati! Nella casa del Grande Fratello VIP 4 torna la capanna, un grande classico del reality di Canale 5. Ricordiamo che i primi a nascondersi dentro una capanna furono il buon Pietro Taricone e Cristina Plevani che, non immaginando neppure quello che fuori dalla casa stava succedendo, si godevano sotto lenzuola e coperte la loro intimità. Pago E Serena RILANCIANO LA capanna NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 4 Pago e Serena sembrano aver intenzione di fare lo stesso. Dopo la prima notte passata nell’oblò, per gentile concessione degli ... ultimenotizieflash

80Vale : Comunque Pago da quando è entrata Serena è un altra persona mi spiace dirlo ma il suo GF è iniziato venerdì al cuor… - blogtivvu : Nella Casa del Grande Fratello Vip scoppia la passione: Serena e Pago hanno costruito la capanna dell’amore... ??????… - Brunoverlezza : RT @gabrielsniceass: qualcuno può avvisare pago e serena che non sono pietro taricone e cristina plevani? #gfvip -