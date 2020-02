Ospiti Sanremo 2020: Amadeus spiega perché non ci sono Madonna e Lady Gaga (Di lunedì 3 febbraio 2020) perché Lady Gaga e Madonna non sono tra gli Ospiti del Festival di Sanremo 2020 Purtroppo per fan e telespettatori al Festival di Sanremo 2020 non ci saranno Madonna e Lady Gaga. Le due cantanti erano un grande sogno del nuovo direttore artistico e conduttore Amadeus. Un sogno che il presentatore non è riuscito a … L'articolo Ospiti Sanremo 2020: Amadeus spiega perché non ci sono Madonna e Lady Gaga proviene da Gossip e Tv. gossipetv

zazoomnews : Sanremo 2020 la conferenza stampa: Fiorello è già mattatore. Super-ospiti: quasi tutti italiani Emma canterà marted… - Agenzia_Dire : #AchilleLauro e #Anastastio apriranno #Sanremo70. Scopri gli ospiti e gli artisti in gara durante la prima serata. - MandronePeppe : RT @tvblogit: Sanremo 2020, Me Contro Te, salta ospitata: 'Non possiamo andarci' -