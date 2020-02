Orsolini Juventus, è fatta: l’attaccante del Bologna vestirà bianconero: occhio al prezzo! (Di lunedì 3 febbraio 2020) Orsolini Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino”, la Juventus sarebbe ormai pronta a riabbracciare Riccardo Orsolini in vista della prossima stagione. Accordo totale con il Bologna e trasferimento che sarà perfezionato nel corso della prossima estate sulla base di 26 milioni di euro. L’attaccante del Bologna ritornerà a Torino dopo il suo brevissimo passaggio in maglia bianconera. Orsolini Juventus, il piano in vista del futuro: ritorno al 4-3-3? Orsolini potrebbe confermare la volontà della Juventus di far ritorno al 4-3-3, soprattutto analizzando anche l’arrivo di Kulusevski. Orsolini, come detto, vestirà bianconero per una cifra pari a 26 milioni di euro. Leggi anche: Juventus, concorrenza per Pogba: Paratici avvisato Il suo arrivo potrebbe coincidere con un addio eccellente: occhio alle situazioni legata al ... juvedipendenza

