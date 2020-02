Oroscopo del giorno lunedì 3 febbraio. Luna in Capricorno (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’Oroscopo del giorno, le previsioni delle stelle per oggi lunedì 3 febbraio. Luna in Capricorno, i cambiamenti previsti segno per segno. Ariete La Luna nel segno del Capricorno vi farà sentire l’esigenza di fare ordine intorno a voi. In ambito lavorativo arriverà un confronto acceso che riuscirà però a rendervi tutto più chiaro donandovi una … L'articolo Oroscopo del giorno lunedì 3 febbraio. Luna in Capricorno proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Notiziedi_it : Oroscopo Paolo Fox del giorno di lunedì 3 febbraio 2020 | I Fatti Vostri - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox di febbraio 2020: i pronostici del mese - infoitcultura : Oroscopo Febbraio 2020: le previsioni del mese -