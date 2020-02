Oroscopo Branko oggi, lunedì 3 febbraio 2020: le previsioni segno per segno (Di lunedì 3 febbraio 2020) Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi Oroscopo Branko – Cosa dicono le stelle nell’Oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 febbraio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo Oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’Oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 febbraio 2020: Ariete Pieni di energia, avete riconquistato il vostro spirito pionieristico, aumenta il bisogno di conferme tangibili, il successo è alle porte. Da oggi e per qualche settimana, Mercurio transita davanti alla porta del segno, in Pesci. È un influsso che incide più su spirito, morale, generosità d’animo, altruismo. Adesso avete bisogno di riflettere, ma ci sono anche oggi possibilità di guadagno e amore. Toro Iniziate la settimana con Luna crescente nel ... tpi

