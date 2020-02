“Orgoglio italiano!”. Maria, Francesca e Concetta: chi sono le ricercatrici che hanno isolato il coronavirus (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tre donne, tre scienziate: Maria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti. Questi sono i nomi che compongono il team rosa operativo nel laboratorio di Virologia dell’istituto italiano. Tre donne scienziate che per prime hanno isolato il coronavirus. Le ricercatrici offrono una speranza e uno spiraglio di luce, nella baraonda che attanaglia da settimane il mondo intero. Ma chi sono nello specifico? Conosciamo insieme le donne che stanno permettendo di diffondere una possibilità di vita e di salvezza. La squadra è guidata da Maria Capobianchi, 67enne nata a Procida, laureata in scienze biologiche e specializzata in microbiologia, dal 2000 allo Spallanzani. Con lei lavorano Concetta Castilletti, 56 anni, siciliana di Ragusa responsabile della Unità dei virus emergenti, specializzata in microbiologia e virologia, e la giovane ricercatrice Francesca Colavita, 30 anni di ... caffeinamagazine

