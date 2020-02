Omakase: ora si mangia al bancone (Di lunedì 3 febbraio 2020) Iyo Aalto: i sushi master al lavoro con vista su Porta Nuova a MilanoOmakase: nigiri a sorpresa direttamente dalle mani dello chef I sushi master Masashi Susuki e Luciano Yamashita Claudio Liu e lo staff di Iyo AaltoWicky Pryan, sushi master con ristorante a MilanoIl banco per il menù Omakase da WickyDessert Bar, MilanoBites a Milano, new opening con banconeBites, un menù di bocconi da mangiare (quasi) tutti con le maniDa Retrobottega, gli chef Giuseppe Lo Iudice e Alessandro MiocchiDa Retrobottega, venti assaggi per provare tutto il menùUnfogettable, il ristorante senza tavoli di TorinoCucine a vista? Menù degustazione? Chef’s table? Passé. Siamo entrati nella nuova decade e una serie di tendenze appartengono oramai al passato, da avanguardia sono diventate istituzione cambiando persino di significato. Il futuro è l’Omakase (leggi: o-ma-ca-sè con l’accento sulla e). IL PALCOSCENICO ... vanityfair

Omakase ora Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Omakase ora