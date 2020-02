Odio l'estate di Aldo, Giovanni e Giacomo supera i 3 milioni di euro al box office italiano (Di lunedì 3 febbraio 2020) Odio l'estate segna il ritorno alla grande di Aldo, Giovanni e Giacomo sul grande schermo, la commedia supera i 3 milioni di euro al box office italiano. Odio L'estate con Aldo, Giovanni e Giacomo vincente sia in partenza che nel weekend con un box office italiano totale che supera i 3 milioni di euro (€ 3.080.987). La rinascita di Aldo, Giovanni e Giacomo sottolineata anche nella nostra recensione de Odio l'estate. Il film diretto da Massimo Venier, che oltre al trio ha come protagoniste le bravissime attrici Lucia Mascino (moglie Giaacomo), Carlotta Natoli (moglie Giovanni) e Maria di Biase (moglie di Aldo) ha incassato quasi 1.2 milioni di euro, (€ 1.198.596) con la miglior media schermo di 5.240 euro su 600 copie. Odio l'estate, ancora calcio in ... movieplayer

