Nuovo stadio Milano, Sala: «Devo difendere San Siro, è la nostra storia» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ecco le nuove e importanti dichiarazioni di Stefano Sala, sindaco di Milano, sul Nuovo stadio e sul destino di San Siro Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento di beneficenza United for the Heart, il sindaco Sala ha rilasciato dichiarazioni importanti sul Nuovo stadio di Milano e su San Siro. Ecco le sue parole. «Devo difendere San Siro, è la nostra storia. La demolizione non mi convinceva, ora sono ottimista. In tempi non lunghissimi si può trovare una formula che soddisfi tutti. Con San Siro in parte salvato». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

