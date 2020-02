Nuovo caso di sospetto contagio da Coronavirus a Roma Un anziano irlandese ricoverato in

Nuovo caso di sospetto contagio da Coronavirus a Roma. Paziente ricoverato in rianimazione da ieri sera. Altri 19 ancora sotto osservazione allo Spallanzani : “E’ ricoverato presso la struttura un Paziente straniero, arrivato in tarda serata ieri in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione. Al Paziente è stato somministrato anche il test per il Nuovo Coronavirus e si attendono i risultati che verranno comunicati non appena disponibili”. E’ quanto si legge nel bollettino medico diramato questa mattina dallo Spallanzani. Per quanto riguarda la coppia di ...

Coronavirus Roma | Nuovo caso sospetto nella capitale : nella capitale potrebbe esserci un nuovo caso sospetto di Coronavirus. La persona colpita da malore, è stato trasferito presso l’ospedale Spallanzani. Il Coronavirus sembra abbia colpito un’altra persona di origine cinese a Roma. Secondo alcune fonti, sarebbe stata prelevata una persona dall’ospedale Vannini nella giornata di oggi. La persona sarabbe stata trasportata presso l’ospedale Spallanzani […] L'articolo ...

Nuovo caso di meningite in Lombardia : una donna ricoverata in ospedale a Bergamo : Nuovo caso di meningite in provincia di Bergamo: una donna di 71 anni è stata trovata positiva al Meningococco C, ed è ora ricoverata nel Reparto Malattie Infettive dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove le sue condizioni sarebbero stabili. Lo ha riferito Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia.Continua a leggere

Coronavirus - Nuovo caso sospetto in Italia : la situazione : nuovo sospetto caso di Coronavirus in Italia: è allerta massima per il virus cinese anche nel nostro Paese Non si placa l’allerta nel mondo per il Coronavirus, l’epidemia influenzale proveniente dalla Cina. Anche in Italia la paura sta salendo negli ultimi giorni, dopo i casi sospetti nella bave da crociera a Civitavecchia e quelli invece […] L'articolo Coronavirus, nuovo caso sospetto in Italia: la situazione proviene da ...

Coronavirus : Nuovo caso sospetto in Puglia : Secondo caso sospetto di Coronavirus in Puglia dopo quello (rivelatosi infondato) di una cantante lirica di rientro da un tour in Cina: lo ha confermato il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia. Si tratta di una cittadina cinese, residente in Salento, che due giorni si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce con febbre alta e difficoltà respiratorie: avrebbe avuto contatti a Roma con alcuni suoi ...

Coronavirus - Nuovo caso sospetto in Puglia : donna cinese ricoverata a Lecce : Si tratta di una cittadina cinese, residente in Salento, che due giorni fa è andata al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce con febbre alta e difficoltà respiratorie.Continua a leggere