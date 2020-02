Nuovo caso di sospetto contagio da Coronavirus a Roma. Paziente ricoverato in rianimazione da ieri sera. Altri 19 ancora sotto osservazione allo Spallanzani (Di lunedì 3 febbraio 2020) “E’ ricoverato presso la struttura un Paziente straniero, arrivato in tarda serata ieri in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione. Al Paziente è stato somministrato anche il test per il Nuovo Coronavirus e si attendono i risultati che verranno comunicati non appena disponibili”. E’ quanto si legge nel bollettino medico diramato questa mattina dallo Spallanzani. Per quanto riguarda la coppia di coniugi cinesi positivi al test, ricoverati sempre allo Spallanzani dalla scorsa settimana, è in condizioni generali di salute stazionarie. Entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale. “In questo momento sono ricoverati presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani 19 pazienti e sono tutti sotto osservazione” si legge ancora nel bollettino diramato dello stesso ... lanotiziagiornale

