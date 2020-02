Nuovi tatuaggi per Benedetta Parodi: la dedica alle figlie e al padre (Di martedì 4 febbraio 2020) La popolare conduttrice Benedetta Parodi ha deciso di tatuarsi sulla pelle altri simboli che per lei hanno molto significato. È stata lei stessa a condividerne le foto e raccontare cosa si celi dietro quei semplici ma indelebili segni d’inchiostro. L’ala e i cuori sul braccio di Benedetta Assieme alla sorella Cristina, Benedetta Parodi è tra i volti più riconosciuti del panorama televisivo italiano. Negli anni, ha contribuito a rimpolpare il filone alimentare con una rubrica di cucina poi divenuta celebre serie di libri. Il nome di Benedetta ormai è direttamente collegato a ricette e cucina fai-da-te, ma dietro alla sua professione c’è anche una moglie, una madre e una figlia che ci tiene a omaggiare e mostrare l’affetto che prova per i suoi cari.In questo senso, Benedetta ha pubblicato 2 post sul suo profilo instagram: nel primo mostra i suoi Nuovi tatuaggi, un’ala ... thesocialpost

svnshinebear : voglio fare tre nuovi tatuaggi ma chi li ha i soldi devo tenerli da parte per il concerto - hantartide : raga presto mi compro gli aghi nuovi e ritornerò a fare la tossica riempiendomi di nuovi tatuaggi e poi farne per commissione skskskksksks - Hysterie_Nya : @fleurswn Tipo io faccio la cameriera e quando avevo i tatuaggi nuovi sulle braccia li coprivo le ore del lavoro in… -