Now TV: Miriam Leone nuovo volto del servizio streaming di Sky (Di lunedì 3 febbraio 2020) Miriam Leone è il volto della nuova campagna 'Now TV, la TV come sei tu', con i nuovi contenuti del servizio streaming di Sky: ecco il video! Now TV, il servizio di streaming di Sky, ha come nuovo volto della campagna pubblicitaria quello di Miriam Leone, amatissima attrice sulla cresta dell'onda. Con lo slogan 'Now TV, la TV come sei tu', il servizio in streaming di Sky rappresenta un vero e proprio manifesto di brand per descrivere un nuovo modo di vedere la televisione, quando e dove si desidera, assecondando il proprio modo di essere. A fare da portavoce all'intera campagna di comunicazione firmata dall'agenzia Alkemy è Miriam Leone, la stella del cinema italiano e protagonista delle Serie TV Sky Original 1992, 1993, 1994. Con la sua ... movieplayer

lorenzino902 : Miriam Leone volto della campagna di Now Tv - fisco24_info : Miriam Leone volto della campagna di Now Tv: La protagonista delle serie Sky Original presenta il servizio in strea… - CretellaRoberta : Miriam Leone volto della campagna di Now Tv: La protagonista delle serie Sky Original presenta il servizio in strea… -