«NOW TV, la tv come sei tu», la nuova campagna con Miriam Leone (Di lunedì 3 febbraio 2020) “NOW TV, LA TV come SEI TU” è il claim della nuova campagna di comunicazione di NOW TV, il servizio in streaming di Sky. Online e on air da oggi, rappresenta un vero e proprio manifesto di brand per descrivere un nuovo modo di vedere la televisione, quando e dove si desidera, assecondando il proprio modo di essere. A fare da portavoce all’intera campagna di comunicazione firmata dall’agenzia Alkemy è... digital-news

lmaroncelli : @TIM4ULuca ho attivato i 4 mesi gratuiti di now tv. Volevo disdire, come fare? Grazie - FinancialSs : Udinese Inter in streaming: ecco come seguire la gara live #calcio #finanza - FinancialSs : Milan Verona in streaming: ecco come seguire la gara live #calcio #finanza -