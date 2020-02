Non è l'Arena, Maria Elena Boschi rifiuta di leggere il testo di Junior Cally: "E' vergognoso" (Video) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Junior Cally? No, grazie. Maria Elena Boschi rifiuta di leggere il testo di Strega, brano del 2017 del rapper romano accusato di aver utilizzato parole sessiste che fomenterebbero l’istigazione alla violenza sulle donne.“Ho letto il testo, non lo conoscevo, è vergognoso”, dice l’ex ministro a Non è l’Arena (qui il video). “Non lo leggo, chi lo vuole ascoltare lo può trovare ovunque, è facile, non è che voglia fare la censura di un cantante che chiunque può raggiungere. Però sono parole che fanno male a casa a chi le ascolta, se c’è qualcuno che ha subito una violenza”.Non è l'Arena, Maria Elena Boschi rifiuta di leggere il testo di Junior Cally: "E' vergognoso" (Video) pubblicato su TVBlog.it 03 febbraio 2020 02:43. blogo

tvblogit : Non è l'Arena, Maria Elena Boschi rifiuta di leggere il testo di Junior Cally: 'E' vergognoso' (Video) - RobertoZucchi11 : RT @Libero_official: Non è l'arena, Massimo Giletti a Maria Elena Boschi: 'In Cina tirano su un ospedale in 10 giorni e noi...' - https://… - OptiMagazine : @RedRonnie e @dimichelegrazia a Non È L'Arena contro #JordanJeffreyBaby su #JuniorCally a #Sanremo2020 e la violenz… -