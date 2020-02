“Non ci saremo”. Sanremo 2020, a pochissimo dall’inizio del Festival salta l’ospitata (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ennesima rinuncia al Festival di Sanremo, che prenderà il via nella giornata di domani, martedì 4 febbraio. Prima a dire no ad Amadeus erano stati il rapper Salmo e Monica Bellucci. L’artista aveva detto: “Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima serata, ma non sarò presente al Festival di Sanremo. Non me la sento. Mi sentirei a disagio. Vi ringrazio ancora di cuore”. Successivamente era stata la volta della bellissima attrice Monica Bellucci: “Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”. Ora invece a dare forfait sono stati i due youtuber più famosi del momento, che hanno annunciato la loro ... caffeinamagazine

