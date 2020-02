‘Noi felici, pochi’: il nuovo caso letterario su una Roma nord arrogante e senza pietà (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un caso letterario. Un astro nascente. Un fenomeno editoriale. La nuova Elena Ferrante, ma cattiva, senza cuore. Se ne sono già scritte tante di Noi felici, pochi. Tranne chi sia davvero il suo autore, misterioso pseudonimo ispirato a quel Patrick Bateman, antieroe di American Psycho del celebrato Bret Easton Ellis. Ebbene, io so chi è Patrizio Bati. Lo so e terrò il segreto per me. Quello che invece posso scrivere in questo blog è quello che Patrizio Bati minuziosamente rappresenta: una classe sociale detestabile, una ‘Roma nord’ fatta di assenza totale di empatia, ma piena invece di soldi di famiglia, tanti, troppi; di capi firmati, di superficialità, di vacanze in costose mete esotiche, di settimane bianche a Cortina, di attici da 400 metri quadrati, di ville all’Argentario, di colf anche per i cani (di razza), di carriere già belle e confezionate grazie alle conoscenze di papà, di ... ilfattoquotidiano

ilfattoblog : ‘Noi felici, pochi’: il nuovo caso letterario su una Roma nord arrogante e senza pietà - lovablektae : a me piace pensare che il mondo di hoseok sia un posto felice dove tutti noi possiamo rifugiarci ogni volta che non… - heyanhel1D : @_Fireproof_28 @onelarrie28 Felice va bene così lui fa di tutto per rendervi felici e noi egoiste lo neghiamo a lui… -