Nina Moric ha mentito sulle foto dei lividi? “Sono di una liposuzione”, la D’Urso furiosa (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tra i momenti più attesi della puntata di ieri di Live Non è la D’Urso c’è stato, certamente, il confronto tra Luigi Mario Favoloso, sua madre e le cinque agguerritissime sfere. In tale occasione, il protagonista di tutta questa vicenda ha mosso delle gravissime accuse contro la sua ex compagna. Nina Moric, infatti, avrebbe mentito sulle foto dei lividi in quanto relative ad un intervento di chirurgia estetica. I presenti in studio sono rimasti basiti dinanzi le dichiarazioni dell’ex gieffino e la stessa padrona di casa non ha potuto fare a meno di mostrarsi impietrita. La conduttrice, però, ha colto l’occasione per dare il via a delle indagini volte a far emergere la verità. Le accuse di Luigi Favoloso contro Nina Moric Continua la querelle sia mediatica sia legale tra Luigi Favoloso e la modella croata. Stando a quanto emerso nella puntata di ieri, domenica 2 ... kontrokultura

