Nightmare Alley: iniziate le riprese del nuovo film di Guillermo Del Toro (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le riprese di Nightmare Alley, il nuovo film diretto da Guillermo Del Toro, sono ufficialmente iniziate qualche giorno fa a Toronto, in Canada. Ad annunciarlo è proprio la produzione Searchlight Pictures. Il film è interpretato dal candidato all’Academy Award Bradley Cooper (A Star is Born, American Sniper), dall’attrice premio Oscar Cate Blanchett (Blue Jasmine, Elizabeth), dalla candidata all’Oscar Toni Collette (Cena con delitto – Knives Out, Unbelievable), dal candidato all’Oscar Willem Dafoe (The Lighthouse, Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità), dal candidato all’Oscar Richard Jenkins (La Forma dell’Acqua – The Shape of Water, L’Ospite Inatteso), dalla candidata all’Oscar Rooney Mara (Carol, Millennium – Uomini che odiano le donne), Ron Perlman (Pacific Rim, Hellboy) e dal candidato all’Academy Award David ... nerdgate

