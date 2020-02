NFL Super Bowl: incredibile rimonta Chiefs, Mahomes e Reid campioni (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nella notte italiana va in scena il Super Bowl LIV tra Chiefs e Niners a Miami in una partita bella, intensa e decisa dai campioni. foxsports

Sport_Mediaset : #Superbowl2020 + #Jlo + #Shakira: uno spettacolo da non perdere ?? Domani da mezzanotte sul Canale 20 e sito/app… - MassMarianella : Due ore al 54esimo Super Bowl! Fuori un'atmosfera fantastica con tanto entusiasmo, sole, mini concerto di Pitbull,… - vitasportivait : ?? #NFL | #SuperBowl MVPatrick! Patrick Mahomes è stato eletto miglior giocatore del Super Bowl. Per lui non una… -