Neurodiversamanti. La sessualità vissuta dagli autistici (Di lunedì 3 febbraio 2020) La psicologa Luisa Di Biagio unisce l'esperienza professionale a quella personale raccontando come la sessualità, tema delicato e fondamentale, sia ancora una grande esclusa nella narrazione sull'autismo. di Eleonora Degano Parlare di autismo in modo inclusivo e rispettoso non è facile e a lungo la narrazione è rimasta un racconto da fuori: autismo raccontato da genitori di bambini e ragazzi autistici, da professionisti della salute neurotipici che lavorano con autistici (...) - Recensioni / Disabilità, sessualità, , Autismo feedproxy.google

questdecisione : RT @OggiScienza: “L’ #autismo è uno dei modi diversi di essere una persona umana”. Nel nuovo libro della psicologa Luisa Di Biagio, autisti… - OggiScienza : “L’ #autismo è uno dei modi diversi di essere una persona umana”. Nel nuovo libro della psicologa Luisa Di Biagio,… - Coccos62 : Neurodiversamanti. La sessualità vissuta dagli autistici -