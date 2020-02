Nella casa del Grande Fratello Vip 4 c’è un superdotato: parola di un’ex pornostar [FOTO] (Di lunedì 3 febbraio 2020) Antonio Zequila è superdotato: parola di Milly D’Abbraccio Chi segue Antonio Zequila da tempo sa perfettamente che in passato ha fatto delle cose davvero provocanti. Ma non tutti erano a conoscenza che il famoso ‘Er Mutanda’ fosse anche superdotato. Il clow del successo lo ha raggiunto quando ha partecipato come naufrago all’Isola dei Famosi, quando il reality show era ancora condotto da Simona Ventura. A dare conferma delle doti nascoste del gieffino è una persona che lo conosce molto bene, ovvero Milly D’Abbraccio. Quest’ultima, oltre ad essere un’ex pornostar è stata anche la sua ex fidanzata che avrebbe voluto un figlio da lui. E proprio sul concorrente del Grande Fratello Vip 4, la donna ha rivelato che è un attore porno mancato. Intervista da un magazine, Milly ha riferito che il loro fidanzamento è stato troppo impegnativo, mentre a letto i ... kontrokultura

matteosalvinimi : Ascoltate le parole di questo prete missionario che, con la sua associazione, aiuta gli abitanti del Burundi perché… - davidefaraone : Stasera da Del Debbio avevo commentato che nella seduta al senato, informativa di Speranza sul #coronavirus, non c’… - GrandeFratello : Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la Casa di #GFVIP per una indisposizione. Il televoto è stato quind… -