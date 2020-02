NBA 2020 - i risultati della notte (3 febbraio). Giannis Antetokounmpo è regale - i Bucks suonano la 42a. Harden manda KO i Pelicans di Melli : Quattro partite disputate in una notte NBA particolare, che più che altro dovrebbe chiamarsi pomeriggio tendente alla sera, dal momento che la presenza incombente del Super Bowl ha modificato i piani di qualsiasi sport negli States per far spazio all’evento più seguito sul suolo patrio. I Milwaukee Bucks battono senza problemi i Phoenix Suns per 129-108 e portano a casa il successo numero 42 in stagione, su 49 partite disputate. La ...

NBA 2020 - i risultati della notte (2 Febbraio) : LeBron James guida i Lakers. Strepitoso Lillard - vincono anche i Clippers e Boston : Sono dieci le partite della notte NBA. Dopo la sconfitta nel giorno del ricordo di Kobe Bryant, i Los Angeles Lakers tornano alla vittoria (sicuramente dedicata alla loro leggenda) contro i Sacramento Kings. Finisce 129-113 con LeBron James che mette a referto una tripla doppia da 15 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. Importanti anche i 21 punti di Anthony Davis e i 19 di Avery Bradley, mentre a Sacramento non sono bastati i 24 di De’Aron ...

NBA 2020 : Luka Doncic dovrà saltare almeno altre cinque partite per una distorsione alla caviglia : Brutta tegola per i Dallas Mavericks e per tutti gli appassionati di pallacanestro, che dovranno fare a meno di Luka Doncic per almeno altre cinque partite di regular season NBA. Il fuoriclasse sloveno classe 1999 ha rimediato una distorsione alla caviglia destra in allenamento ed ora sarà costretto a fermarsi ai box per una decina di giorni circa, infatti potrebbe rientrare a disposizione di coach Rick Carlisle a partire dalla sfida del 10 ...

NBA 2020 - i risultati della notte (1 febbraio) : Lakers - niente vittoria per Kobe. Successi per Melli e Gallinari - show di Irving : Si sono disputati nella notte 7 match della NBA e in campo sono tornati anche i Los Angeles Lakers, per la prima volta sul parquet dopo la tragedia che ha portato via Kobe Bryant. E in una notte molto particolare sono arrivati i ko proprio di Los Angeles, ma anche quelli di Milwaukee e di Dallas. Successi, invece, per i Pelicans e i Thunder. Era un ritorno in campo difficile allo Staples Center per i Los Angeles Lakers dopo la morte improvvisa ...

NBA - All Star Game 2020 : i roster di Team World e Team USA nel Rising Stars Game. Luka Doncic e Zion Williamson le attrazioni : Parte tradiZionale, e più rappresentativa, del venerdì dell’All Star Weekend che porta all’All Star Game, è il Rising Stars Game, che negli ultimi anni ha cambiato un po’ la sua natura rispetto a quella della sfida tra Rookie e Sophomore, cioè tra i giocatori al primo e al secondo anno di NBA. Pur essendo rimasta intatta la parte legata ai primi due anni nella massima lega professionistica americana, la sfida è stata rimodulata ...

NBA - All Star Game 2020 : le squadre vestiranno i numeri 24 e 2 di Kobe e Gianna Bryant : Ancora novità per l’All Star Game 2020 di NBA che si disputerà a Chicago il prossimo 16 febbraio. Questa edizione della partita delle stelle sarà, com’era ovvio che fosse, quasi interamente dedicata al compianto Kobe Bryant, deceduto domenica a causa di un incidente in elicottero. Oltre a cambiare la formula ci saranno anche le maglie in onore del fenomeno dei Lakers. Team Giannis vestirà il numero 24, proprio quello indossato dal ...

All Star Game NBA 2020 : annunciate le riserve per la partita di domenica : Sono state annunciate le riserve per l’All Star Game 2020, che si giocherà a Chicago. Nella Western Conference sicuramente spiccano le presenze di Russell Westbrook, Damian Lillard, Chris Paul ed anche quella di Brandon Ingram, reduce finora da una splendida stagione in maglia New Orleans Pelicans. Esclusione eccellente quella di Devin Booker, protagonista con i Phoenix Suns. Per la Eastern Conference c’è sicuramente il rimpianto ...

