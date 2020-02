Nasce “Segreti in giallo”, la casa editrice dedicata agli amanti del mistero (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Dall’incontro di intenti tra una blogger e una giornalista Nasce Segreti in Giallo Edizioni, casa editrice fondata da Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu. “Questa collana – dichiarano le direttrici editoriali – Nasce dalla voglia di metterci in gioco e dalla passione, fondamentalmente, per i generi giallo e horror, ai quali abbiamo voluto accostare il thriller e il noir, senza dimenticare il paranormale. Insomma tutti quegli ambiti letterari, in questo caso, in cui il mistero è la componente principale del tessuto narrativo. Da qui il nome della collana Segreti in giallo, ben rappresentato dal logo in cui si vedono gli elementi caratteristici dei vari generi nei colori e nei singoli elementi grafici. La scelta di puntare su generi letterari diffusi, ma paradossalmente spesso confusi, è dettata ... anteprima24

