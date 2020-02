Napoli, il sesto posto è più vicino ma i buchi neri non sono spariti (Di martedì 4 febbraio 2020) L?obiettivo è stato, a fatica, centrato. Dopo quasi cinque mesi il Napoli è riuscito a vincere due partite di fila in campionato (non accadeva dalle gare di settembre contro Samp... ilmattino

CCISS_Ministero : A52 Tangenziale Nord Di Milano fine chiusura notturna, tratto chiuso causa lavori tra A52 Svincolo Sesto S.Giovann… - vivere_sardegna : Posticipo Serie A. Il Napoli vince 4-2 A Marassi sulla Sampdoria e si avvicina al sesto posto - antoniodisarno0 : ma Fedele che ci fa in televisione? 'il Napoli deve fare un miracolo per arrivare al sesto posto' Il sesto posto è a -2. -