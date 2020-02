Nantes-Psg, Ligue 1: probabili formazioni, pronostici (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nantes-Psg è una partita della ventitreesima giornata di Ligue 1, si gioca martedì alle 21: le ultime notizie sulle probabili formazioni, le statistiche, la diretta streaming e i pronostici. Nantes – PSG martedì ore 21:00 Il Psg continua a vincere e a dominare in Francia. Nell’ultimo turno di Ligue 1 ha battuto 5-0 il Montpellier, ed è stata la quinta partita ufficiale consecutiva senza subire gol. La squadra allenata da Tuchel ha vinto 14 delle ultime 15 partite ufficiali eppure l’allenatore tedesco non può restare tranquillo. Nella scorsa partita Mbappé ha reagito male all’ennesima sostituzione, filando diritto negli spogliatoi. Tuchel ha detto che non c’è nessun problema con Mbappé e che lo ha sostituito per evitare rischi su possibili infortuni visto che il risultato era ormai acquisito. La sua presenza in campo visto il comportamento di ... ilveggente

