Mulan: online il trailer del nuovo live action targato Disney (Di lunedì 3 febbraio 2020) Mulan è il prossimo film live action targato Disney, in uscita il 26 marzo 2020. In occasione del Super Bowl è stato mostrato un nuovo trailer del film davvero interessante. Durante una delle manifestazioni più importanti degli Stati Uniti ovvero la finale della National Football League (Super Bowl) è stato trasmesso il nuovo trailer dedicato a Mulan, il famigerato personaggio Disney che ha cresciuto milioni di bambini in tutto il mondo, diventa un live action, proprio come già accaduto con Il Re Leone e Aladdin, altre storiche pellicole animate Disney. Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di ... nerdgate

Diregiovani : Il film sarà in sala dal prossimo 26 marzo ???? #Disney #Mulan #Trailer - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: La Disney ha messo online il trailer finale – già anticipato durante il #SuperBowl 2020 – di #Mulan, attesa versione live… - MoviesAsbury : La Disney ha messo online il trailer finale – già anticipato durante il #SuperBowl 2020 – di #Mulan, attesa version… -