Moviola Juventus-Fiorentina | perchè nessuno parla di questo episodio?

Moviola Juventus Fiorentina- Polemiche, battute e frecciatine costanti contro la Juventus. Lo sfogo di Commisso, a fine gara, seppure comprensibile, è un messaggio inaccettabile per il lavoro sul campo fatto dalla Juventus e per la superiorità dei bianconeri mostrata sul campo. Uno sfogo totale dove il presidente della Fiorentina ha ammesso: "Sono da 6 mesi in Italia e non ho mai parlato, questa volta lo devo fare: una squadra come la Juve, che vale 350 milioni, non ha bisogno degli aiuti degli arbitri, è fortissima, lasciate che la partita la vinca sul campo. Non è giusto per il calcio italiano, queste gare vanno in tutto il mondo, quando vedono queste porcherie cosa pensano? Sono disgustato, le gare in Italia sono decise dagli arbitri, non si può andare avanti così. Con l'Inter non ci hanno dato un rigore, con il Genoa lo stesso, e oggi due contro".

