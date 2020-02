Mourinho, dalle risate all’ira in pochi secondi: il raptus in Tottenham-City è virale (Di lunedì 3 febbraio 2020) dalle risate allo scatto d'ira in pochissimi secondi. José Mourinho si è reso protagonista dell'ennesimo show della sua carriera. Nel corso della sfida tra il suo Tottenham e il Manchester City, il manager degli Spurs dopo essersi accomodato in panchina sorridendo per il rigore parato da Lloris a Gundogan, è scattato verso il quarto uomo per protestare per il mancato secondo giallo a Sterling. Un repentino cambio d'umore che ha inevitabilmente fatto il giro del web e dei social diventando virale. fanpage

sportli26181512 : #Tottenham Mourinho, dalle risate all’ira in pochi secondi: il raptus in Tottenham-City è virale: Dalle risate allo… - SiquijorC : @aliasvaughn Nel 2018 appiccicò una caccola sul cappotto di Mourinho?? praticamente un uomo divorato dalle tattiche e dalle sue manie. - Profilo3Marco : RT @repubblica: Mourinho si trasforma: dalle risate alla rabbia in un secondo -