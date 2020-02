Morte sul lavoro alla stazione di Benevento: il commento di Filca-Cisl (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “L’ennesima tragedia sul lavoro nel settore delle costruzioni ci sconvolge e addolora ma non può lasciarci inerti. L’evento luttuoso di questa mattina, con la tragica Morte di un operaio di 58 anni impegnato in un cantiere nella stazione di Benevento, ci impone una reazione immediata e veemente. Ci rivolgiamo a tutte le istituzioni, a partire dalle Presidenze della Repubblica e del Consiglio, ai ministeri, agli Ispettorati del lavoro, alle Asl, per chiedere un segnale drastico, che lasci davvero il segno e porti ad un cambio culturale sul tema della sicurezza sul lavoro, che rappresenta oggi una vera emergenza sociale”. Lo dichiara Franco Turri, segretario generale Filca-Cisl. “L’operaio deceduto oggi lascia la moglie e 4 figli. Un altro operaio, caduto dal tetto di un’azienda a Novate Milanese, sta combattendo per la vita. Dall’inizio ... anteprima24

mammrocarmn1 : RT @zoned_ombra: Mort* sul lavoro Mort* di fame Morte di patriarcato Mort* per strada Mort' di freddo Mort* di oppressione Mort* reclus* Mo… - cera1volta : RT @catlatorre: 60 anni, a #Lucca, imprenditore agricolo. L'ennesima morte sul lavoro, oggi. Sarò ripetitiva, ma finché questa continua tra… -