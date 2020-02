Morte Regeni, i genitori di Giulio: “La politica ha scelto di lasciar correre” (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’intervista dei genitori di Giulio Regeni al Corriere della Sera: “Migliaia di persone condividono la nostra battaglia”. ROMA – Lunga intervista sulle pagine del Corriere della Sera ai genitori di Giulio Regeni. Paola e Claudio ormai sono quattro anni che cercano di dare giustizia alla Morte del loro figlio. “La vicinanza e il sostegno di migliaia di persone che condividono la nostra battaglia ci dà maggiore forza e speranza. L’ultimo anniversario ci ha permesso di provare emozioni incredibili e per questo abbiamo deciso di scrivere un libro”. Il libro su Giulio Regeni Un libro per raccontare la vita di Giulio e la sua storia. “Questa idea – raccontano i genitori – nasce da lontano. Abbiamo messo del tempo a scriverlo perché dovevamo dosare energie su vari piani in cui siamo coinvolti. E’ stato come ... newsmondo

