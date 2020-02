Morta Leila Janah, l’imprenditrice che ha dato lavoro a undicimila poveri: aveva 37 anni (Di lunedì 3 febbraio 2020) Leila Janah, conosciuta in tutto il mondo come "l'imprenditrice dei poveri", è Morta a New York a soli 37 anni a causa di tumore ai tessuti molli, il cosiddetto sarcoma epitelioide, contro cui lottava da tempo. Con le sue due aziende, Samasource e LXMI, è riuscita a dare lavoro e speranza a più di undicimila persone tra Africa e India: "Ci mancherà la sua risata contagiosa, il suo spirito tenace e la sua capacità di ispirare tutti". fanpage

