Molinara: domani, interruzione idrica a causa di lavori di manutenzione sulla rete idrica (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa Gesesa comunica che a causa di un intervento di manutenzione all’interno del serbatoio Lordicara a servizio della rete idrica del Comune di Molinara, saremo costretti a sospendere l’erogazione idrica dalle ore 09.00 alle ore 11.00 del giorno 04 febbraio 2020, nelle seguenti zone: – Contrada Lordicara – Località Decine – Contrada Fonte Rocciosa – Contrada Morfina – Via Vallone delle Mandrea – Via Gesina – Contrada Fontoliveri – Via Caputo “Ricordiamo, – scrive Gesesa – che per Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17 e che tutti gli aggiornamenti sono sempre disponibili sulla nostra pagina Facebook e sul sito web gesesa.it”. L'articolo Molinara: domani, interruzione idrica a causa di lavori di manutenzione sulla rete idrica proviene da Anteprima24.it. anteprima24

