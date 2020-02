Minions: The Rise of Gru | Lo spassoso teaser del Super Bowl (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ecco un breve teaser di Minions: The Rise of Gru, realizzato in occasione del Super Bowl del 2020, che c’è stato ieri sera in USA Il secondo prequel dedicato ai personaggio di Illumination arriva nei nostri cinema a partire dal 27 agosto 2020. E dunque, nel corso del grande evento mediatico che è Super Bowl … L'articolo Minions: The Rise of Gru Lo spassoso teaser del Super Bowl proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Durante il Super Bowl di domenica è stato mostrato un nuovo spot per #MinionsTheRiseOfGru, nuovo film animato targato Ill… - MoviesAsbury : Durante il Super Bowl di domenica è stato mostrato un nuovo spot per #MinionsTheRiseOfGru, nuovo film animato targa… - cineblogit : Minions 2 - spot tv 'Super Bowl 2020' e primo poster del prequel 'The Rise of Gru' -