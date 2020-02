Milik: “Siamo stati in un momento molto brutto, ora ne siamo usciti” (Di martedì 4 febbraio 2020) Nel post partita di Sampdoria-Napoli, a Tiki Taka, ha parlato Arkadius Milik. “E’ la nostra terza vittoria di fila. Abbiamo battuto due squadre forti come la Lazio e Juve, ora la Sampdoria, siamo sulla strada giusta ma so che dobbiamo ancora lavorare tanto. Sappiamo dove siamo in classifica, ci sono ancora tanti punti da recuperare e dobbiamo credere in questo”. Con Gattuso cosa è cambiato? “Soprattutto stiamo lavorando in modo diverso, abbiamo cambiato modulo, gli allenamenti sono più duri. Abbiamo preso un po’ di fiducia dopo le vittorie contro Lazio e Juve. siamo stati in un momento molto brutto, ora ne siamo usciti. Stiamo lavorando bene, stiamo crescendo partita dopo partita e dobbiamo continuare a lavorare così per avere i risultati che stanno arrivando ora”. Segni sempre alla Sampdoria, ce l’hai con loro? “Non ho niente contro la ... ilnapolista

napolista : Milik: “Siamo stati in un momento molto brutto, ora ne siamo usciti” L’attaccante del Napoli a Tiki Taka: “Con Gatt… - Spazio_Napoli : - sportli26181512 : Milik e Quagliarella da applausi. Ma la Samp balla troppo in difesa: Milik e Quagliarella da applausi. Ma la Samp b… -