Milena Vukotic in “Io | Paolina” al Museo di Roma il 5 febbraio alle ore 17

Mercoledì 5 febbraio, nell'ambito della mostra Canova. Eterna Bellezza, l'attrice interpreterà un monologo inedito su Paolina Borghese scritto dall'autrice teatrale Valeria Moretti In occasione della mostra "Canova. Eterna Bellezza", mercoledì 5 febbraio, alle ore 17.00 al Museo di Roma, l'attrice Milena Vukotic vestirà i panni della sorella di Napoleone, Paolina Borghese, nel monologo inedito Io, Paolina, scritto dall'autrice teatrale Valeria Moretti. L'iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Personalità leggendaria, Paolina Borghese è diventata un'icona femminile che sfida i secoli, resa eterna da Canova nella celebre statua conservata alla Galleria Borghese. Bellissima, capricciosa e spudorata, la donna diede filo da torcere al marito principe Borghese, all'amato fratello Imperatore e perfino al ...

