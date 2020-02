Milano, il consiglio discute di una strada a Craxi. No del Pd. Ira di Forza Italia quando il M5s ricorda le condanne. La Lega: “Latitante? È Sala” (Di lunedì 3 febbraio 2020) A vent’anni dalla morte, la figura di Bettino Craxi continua a far discutere. Oggi per oltre due ore i consiglieri comunali di Milano si sono confrontati sull’ex Presidente del consiglio a partire dalla proposta di intitolare una via in suo nome lanciata da Forza Italia e dal consigliere di Milano Popolare Matteo Forte. “Anche Caravaggio era un assassino latitante ma in città abbiamo mostre dedicate a lui” ha spiegato il promotore della mozione. Gli animi si riscaldano quando il consigliere del M5S Corrado ricorda le condanne definitive di Craxi. La consigliera Mariastella Gelmini. Anche il capogruppo leghista Alessandro Morelli durante la discussione si alza e abbandona l’aula: “Il vero latitante (in senso politico) è il sindaco Sala, perché diceva pochi giorni fa che sarebbe stato meglio un dibattito in consiglio comunale. La sua assenza oggi è doppiamente grave”. La Lega ... ilfattoquotidiano

