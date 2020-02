Milano, donna colpita da un malore: la figlia sordomuta allerta i soccorsi grazie all’app salvavita (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una donna colpita da un malore è stata soccorsa grazie all'intervento della figlia non udente, che ha allertato i soccorsi attraverso l'applicazione "Where are u", che permette di geolocalizzare la posizione di chi effettua la richiesta d'aiuto attivando la macchina dei soccorsi in tempi rapidi. La signora sorda ha potuto dialogare con un operatore attraverso l'apposita chat di "Where are u". fanpage

matteosalvinimi : Preziosa risorsa aggredisce donna incinta e autista di un bus. Per la sinistra #colpadisalvini anche questo??? - LegaSalvini : FOLLIA DI UN NIGERIANO IN ZONA CENTRALE A MILANO, BOTTE A DONNA INCINTA E SASSI SUL BUS - caritas_milano : So di essere donna, una donna con una forza interiore e tanto coraggio. Anna Frank #1febbraio 1945 Per la prima vo… -